Техно

Сили оборони України знищили новітню російську САУ “Мальва” (відео)
3 Березня 2025 10:09
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Колісна артилерійська установка 2С43 "Мальва" / Фото з соцмереж
Колісна артилерійська установка 2С43 "Мальва" / Фото з соцмереж

Сили спецоперацій ЗСУ разом із дружнім підрозділом знищили нову російську САУ 2С43 “Мальва”.

Про це повідомило командування ССО.

“Під час повітряної розвідки бійці одного з підрозділів Сил спеціальних операцій виявили на прихованій стоянці новітню 152-мм самохідну артилерійську установку 2С43 “Мальва”, яку росія почала виробляти у 2023 році.

Оператори ССО передали координати цілі артилерії дружнього підрозділу та скоригували вогонь. Унаслідок точного удару ворожа САУ була знищена”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, через детонацію боєприпасів було пошкоджено квадроцикл, який використовувався для обслуговування артустановки.


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