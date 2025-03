Сили оборони України знищили новітню російську САУ “Мальва” (відео)

Сили спецоперацій ЗСУ разом із дружнім підрозділом знищили нову російську САУ 2С43 “Мальва”.

Про це повідомило командування ССО.

“Під час повітряної розвідки бійці одного з підрозділів Сил спеціальних операцій виявили на прихованій стоянці новітню 152-мм самохідну артилерійську установку 2С43 “Мальва”, яку росія почала виробляти у 2023 році.

Оператори ССО передали координати цілі артилерії дружнього підрозділу та скоригували вогонь. Унаслідок точного удару ворожа САУ була знищена”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, через детонацію боєприпасів було пошкоджено квадроцикл, який використовувався для обслуговування артустановки.

Ukraine’s SOF detected a modern Russian 152 mm Malva self-propelled gun concealed near the front line. Operators relayed the coordinates to the friendly artillery unit and adjusted the fire, destroying the gun and damaging the quad bike Malva crew used. pic.twitter.com/QUiqNh6Iz0