Сили оборони стабілізували фронт поблизу Добропілля, але ситуація на ділянці залишається складною

Як повідомлялося, українські війська відновили контроль на ділянці Веселе-Золотий Колодязь-Кучерів Яр, де окупанти мали достатньо велике просування.

Сили оборони змогли стабілізувати ситуацію в районі Добропілля на Покровському напрямку після кількох днів інтенсивних боїв. Про це повідомив військовий проєкт DeepState у Telegram.

За їхніми даними, підрозділи 1 корпусу НГУ «Азов» разом із суміжними та підпорядкованими силами зупинили просування російських військ. У результаті пошуково-ударних дій було зачищено населені пункти Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе та Золотий Колодязь.

До стабілізації ділянки були залучені додаткові підрозділи Десантно-штурмових військ, а також сили кількох бригад Сухопутних військ, морської піхоти, підрозділи Нацполіції та СБУ.

За словами військових, російські війська скористалися вразливим місцем в обороні та намагалися розвинути наступ, але не встигли закріпитися і підтягнути основні сили. У результаті боїв противник зазнав значних втрат: 271 загиблий, 101 поранений, 13 військових потрапили в полон.

DeepState зазначає, що ситуація на ділянці залишається складною. Російські війська вже перекидають додаткові сили та активізують логістику. Українські підрозділи продовжують зачистку та блокування противника, утримуючи контроль над ситуацією.