Сили оборони просуваються на Добропільському напрямку — Сирський

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що українські війська продовжують наступальні дії на Добропільському напрямку в Донецькій області. Минулої доби було відновлено контроль над 1,3 км² території та проведено пошук і знищення противника ще на площі 2,1 км² у Покровському районі.

За словами Сирського, штурмові підрозділи на окремих ділянках просунулися від 200 метрів до 2,5 км. Внаслідок бойових дій знищено 43 російських військових, загальні втрати противника за добу склали 65 осіб. Також ліквідовано 11 одиниць ворожої техніки, серед них чотири артилерійські системи, шість безпілотників та один мотоцикл.

З початку операції українські сили відновили контроль над 164,5 км² території та зачистили 180,8 км² від диверсійних груп. Всього звільнено сім населених пунктів і зачищено дев’ять. Загальні втрати російських військ на цьому напрямку становлять 2696 осіб, з них безповоротні — 1492.

Реклама

Реклама

Окрім того, окупанти втратили 856 одиниць озброєння та техніки: 12 танків, 38 бронемашин, 175 артилерійських систем, п’ять РСЗВ, 441 автомобіль, 58 мотоциклів і квадроциклів, одну спеціальну машину та 173 безпілотники.