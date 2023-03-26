Сили оборони ліквідували вже більше 170 тис окупантів

Минулої доби ЗСУ ліквідували 660 окупантів, знищили 15 танків, 15 бойових броньованих машин, 8 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 1 ППО та 2 БПЛА
За даними Генштабу ЗСУ загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 170550 (+660) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3595 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6947 (+15) од,
- артилерійських систем – 2631 (+8) од,
- РСЗВ – 522 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 277 (+1) од,
- літаків – 305 (+0) од,
- гелікоптерів – 291 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2216 (+2),
- крилаті ракети ‒ 911 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5486 (+3) од,
- спеціальна техніка ‒ 282 (+3).
Дані уточнюються.
Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження загарбників. Також наші захисники збили ворожі БпЛА типу “Орлан-10” та “Суперкам”.
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