Суспільство

Сили оборони ліквідували вже більше 170 тис окупантів

26 Березня 2023 09:00
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генштаб, втрати ворога, війна

Минулої доби ЗСУ ліквідували 660 окупантів, знищили 15 танків, 15 бойових броньованих машин, 8 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 1 ППО та 2 БПЛА

За даними Генштабу ЗСУ загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 170550 (+660) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3595 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6947 (+15) од,
  • артилерійських систем – 2631 (+8) од,
  • РСЗВ – 522 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 277 (+1) од,
  • літаків – 305 (+0) од,
  • гелікоптерів – 291 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2216 (+2),
  • крилаті ракети ‒ 911 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5486 (+3) од,
  • спеціальна техніка ‒ 282 (+3).

Дані уточнюються.

Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження загарбників. Також наші захисники збили ворожі БпЛА типу “Орлан-10” та “Суперкам”.


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