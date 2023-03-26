Суспільство

Сили оборони ліквідували вже більше 170 тис окупантів Минулої доби ЗСУ ліквідували 660 окупантів, знищили 15 танків, 15 бойових броньованих машин, 8 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 1 ППО та 2 БПЛА За даними Генштабу ЗСУ загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.03.23 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 170550 (+660) осіб ліквідовано,

танків ‒ 3595 (+15) од,

бойових броньованих машин ‒ 6947 (+15) од,

артилерійських систем – 2631 (+8) од,

РСЗВ – 522 (+2) од,

засоби ППО ‒ 277 (+1) од,

літаків – 305 (+0) од,

гелікоптерів – 291 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2216 (+2),

крилаті ракети ‒ 911 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 5486 (+3) од,

спеціальна техніка ‒ 282 (+3). Дані уточнюються. Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження загарбників. Також наші захисники збили ворожі БпЛА типу “Орлан-10” та “Суперкам”. Поділитися:



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