Сили оборони контролюють 92 населених пункти у Курській області, – Зеленський

Сили оборони України контролюють понад 1250 км² території в Курській області та 92 населених пункти.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

“Українські воїни продовжують захисну операцію у визначених районах Курської області. На сьогодні наші сили контролюють понад 1250 квадратних кілометрів території ворога та 92 населених пункти”, – повідомив президент.

За словами Зеленського, ця операція стала найбільшою інвестицією у процес звільнення українців із російського полону.

“Ми вже здобули найбільшу кількість російських полонених за одну операцію, і це вагомий результат, і це одна з наших цілей, і наші дії тривають”, – зазначив президент.

Зеленський зазначив, що превентивний захист є найбільш ефективною протидією російському терору, а концепція так званих червоних ліній “розсипалася цими днями десь під Суджею”.

“Світ бачить, що все в цій війні залежить тільки від сміливості – сміливості нашої, сміливості партнерів. Від сміливих рішень для України, від сміливості в підтримці України та сміливих кроків – і не лише наших кроків. Важливо, щоб партнери були синхронними з нами в цій рішучості, і тоді в Росії не залишиться жодного іншого кроку, окрім справедливого миру”, – додав президент.