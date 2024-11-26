Сибіга і Сікорський досягли домовленості про ексгумацію жертв Волині

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після розмови з українським колегою Андрієм Сибігою заявив, що Київ запевнив у відсутності перешкод для проведення ексгумацій жертв Волинської трагедії на території України.

Про це заявив Сікорський на пресконференції у Варшаві.

Сікорський повідомив, що під час розмови із Сибігою обговорювалися перспективи членства України в ЄС, а також питання ексгумацій на Волині. За результатами зустрічі буде ухвалено декларацію, яка закріпить відповідні домовленості.

“Україна підтвердила, що жодних перешкод для польських установ чи приватних осіб у співпраці з українськими структурами для проведення пошукових та ексгумаційних робіт немає. Це буде здійснюватися відповідно до законодавства України, і Київ готовий позитивно розглядати такі заявки”, – зазначив Сікорський.

Андрій Сибіга, своєю чергою, наголосив на важливості подолання історичних суперечностей між Україною та Польщею.

“Кожна родина має право на гідне вшанування своїх предків. У рамках спільної українсько-польської робочої групи під егідою міністерств культури двох країн ми розробляємо практичні механізми для проведення пошуково-ексгумаційних робіт”, – підкреслив глава МЗС України.