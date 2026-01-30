Свириденко заявила про нові удари РФ по залізниці

Росія цілеспрямовано атакує логістичні шляхи України, завдаючи ударів по цивільній залізничній інфраструктурі. За останню добу зафіксовано сім дронових атак по об’єктах Укрзалізниці.

Про це повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко у Telegram.

За її словами, Росія свідомо б’є по логістичних шляхах України, здійснюючи терор проти людей і цивільної логістики. Лише за останні 24 години ворог завдав сім ударів дронами по об’єктах залізничної інфраструктури.

Зокрема, атаки зафіксували на залізничній інфраструктурі станції Синельникове. Внаслідок ударів були пошкоджені вагони електропоїздів під час відстою, вантажні вагони, локомотиви, колії, електромережі, а також адміністративні та виробничі будівлі. За словами Свириденко, обійшлося без постраждалих.

Через безпекову ситуацію Укрзалізниця змушена зберігати обмеження руху між Дніпром і Запоріжжям. Сьогодні всі поїзди, які мали вирушати із Запоріжжя, відправляються з Дніпра.

Пасажирів вечірніх рейсів доставляють автобусними трансферами, які надала Запорізька обласна військова адміністрація.