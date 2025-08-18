Святкування дня народження закінчилося для харків’янки кайданками та пограбуванням

У Харкові двоє чоловіків, які прийшли на день народження знайомої, напали на іменинницю та пограбували. Поліція затримала нападників — в одного вилучили частину викрадених речей.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Реклама

Реклама

Як розповіли в поліції, постраждала святкувала день народження у себе вдома. Привітати її прийшли 38 та 51-річні знайомі. Під час спільного вживання спиртних напоїв чоловіки запропонували жінці прогулятися.

“В яру зловмисники завдали потерпілій тілесних ушкоджень, пристебнули кайданками до дерева та заволоділи золотими прикрасами, мобільним телефоном, павербанком та грошима”, — йдеться в повідомленні.

Після цього нападники залишили жінку пристебнутою до дерева та втекли. Потерпілій вдалося самостійно зламати гілку, до якої були прикріплені кайданки, після чого вона звернулася по допомогу до поліції.

Правоохоронці встановили та затримали зловмисників. У одного з них було вилучено частину викрадених речей, що належать потерпілій.

Затриманим повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 8 до 15 років із конфіскацією майна.