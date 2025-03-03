Спорт

Світоліна повернула собі звання першої ракетки України
3 Березня 2025 11:09
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Еліна Світоліна / Фото: REUTERS
Еліна Світоліна / Фото: REUTERS

Жіноча та чоловіча тенісні асоціації, WTA та ATP, оновили світові рейтинги за підсумками турнірів, які відбулись з 24 лютого по 2 березня.

Найрейтинговішим турніром WTA цього тижня стали змагання в мексиканській Меріді. В турнірі взяли участь три українки: Марта Костюк, Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева. Найкращий результат показала Калініна, яка дійшла до другого кола, але вибула після поразки від австралійки Дарії Севілл.

Еліна Світоліна повернула собі звання першої ракетки України, оскільки Марта Костюк, вилетівши на ранній стадії в Меріді, втратила п’ять позицій у рейтингу.

Даяна Ястремська, яка не брала участі в турнірі, також опустилася на дві сходинки в рейтингу.

Незважаючи на найкращий результат на змаганнях у Мексиці, Ангеліні Калінійній не вдалося покращити свої позиції в рейтингу — вона втратила дві сходинки.

Тим часом троє українських чоловіків показали прогрес у світовому рейтингу. Олександр Овчаренко, перша ракетка України серед чоловіків, піднявся на одну сходинку до 307-ї позиції. Олег Приходько став 316-ю ракеткою світу, додавши одну сходинку, а Віталій Сачко піднявся на три позиції, тепер займаючи 385-е місце.


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