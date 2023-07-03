Суспільство

Суттєво зросла кількість заявок від росіян на притулок у Франції

3 Липня 2023 13:05
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біженці, франція, рф

У Франції на 75% зросла кількість заявок від росіян, які хочуть отримати притулок у країні.

Про це повідомляє Le Figaro, зсилаючись на дані французького Управління у справах біженців та осіб без громадянства.

За даними управління, “довгостроковий характер і жорсткість російського режиму” спричинили більший потік заяв про надання притулку з Росії, ніж в останні роки. Зростання склало +75%.

Загалом 2 617 росіян подали заяви про надання притулку, “висловлюючи свої побоювання через політичні погляди, оскільки вони виступають проти війни, і через неприйняття призову або мобілізації в російські збройні сили”, стверджує управління.

Загалом торік Франція прийняла понад 56 тисяч заяв із проханнями про притулок від громадян різних держав. П’ятий рік поспіль громадяни Афганістану найчастіше просили притулку у Франції – 17 тисяч з 131 тисячі поданих заяв.

Станом на 31 грудня 2022 року чисельність населення у Франції, що перебуває під захистом Ofpra, оцінюється в 547 102 особи.

У статистику не входять громадяни України, які скористалися спеціальною схемою, відомою як “тимчасовий захист”. Вона звільнила українських біженців у Франції, близько 100 тисяч осіб, від необхідності просити про притулок, водночас надавши їм право на перебування та низку соціальних пільг.


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