Політика

Сунак обговорив із Зеленським потреби України в ракетах великої дальності

8 Лютого 2023 21:54
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зброя, британія, сунак

Прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак назвав потребу України в ракетах великої дальності пріоритетною темою його переговорів із українським президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомляє Sky News.

На прес-конференції із Зеленським Сунак запевнив, що Лондон не виключає будь-яких варіантів військової допомоги Україні. Прем’єр уточнив, що “винищувачі, звісно, також є предметом розмови”. Він зазначив, що навчання українських льотчиків управлінню британськими винищувачами може стати першим кроком на шляху до постачання таких літаків Україні.

Сунак додав, що британські танки Challenger 2, які поставляються Києву, повинні прибути в Україну до березня.

“10 тисяч українських солдатів пройшли через тренувальні табори за останні шість місяців, і щотижня прибувають ще. Кілька днів тому прибули десятки людей навчатися управлінню танками Challenger 2”, – сказав Сунак.

Президент України 8 лютого відвідав Лондон. Він виступив перед депутатами парламенту, провів зустріч із Сунаком і був прийнятий королем Карлом III.


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