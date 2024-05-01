Судитимуть посадовця запорізького ТЦК , який незаконно вилучав автомобілі

Посадовець Центрального об’єднаного районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Запоріжжя постане перед судом.

За даними слідства, він безпідставно вилучив у підприємства автомобілі, що не підлягали мобілізації, на суму 11 млн грн, повідомляє пресслужба ДБР.

Його обвинувачують за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу. Чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі.

За даними слідства, на початку російського повномасштабного вторгнення офіцер військкомату відповідав за мобілізацію транспортних засобів, але обирав автомобілі для вилучення на “свій смак”.

У березні 2022 року він з озброєним супроводом прийшов на автомобільну стоянку, яка фактично розташована поза межами територіальної юрисдикції військкомату. Власників підприємств, яким належать автомобілі, у той момент на майданчику не було.

У посадовця військкомату не було встановлених лімітів вилучення транспортних засобів та відповідних документів від місцевої влади, які регламентують мобілізацію транспортних засобів для цих підприємств.

Фігуранту вдалося з порушеннями вилучити лише ті автомобілі, ключі від яких були у присутнього на стоянці водія. Це – чотири вантажівки та мікроавтобус загальною вартістю майже 11 млн грн.