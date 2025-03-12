Судном, яке протаранило танкер із нафтою для військових США, командував росіянин

10 березня біля берегів Великої Британії зіткнулися нафтовий танкер Stena Immaculate під прапором США та вантажне судно Solong під прапором Португалії. Як з’ясувалося, капітаном Solong був росіянин.

Про це пише CNN із посиланням на власника судна, компанію Ernst Russ.

За словами власника Solong, екіпаж складався з громадян Росії та Філіппін.

Танкер Stena Immaculate перевозив приблизно 220 тисяч барелів авіаційного палива для американських військових, коли біля узбережжя Йоркширу в нього врізався MV Solong. Спершу повідомлялось, що Solong перевозив високотоксичні хімікати, але власник судна це заперечує.

Внаслідок аварії обидва судна спалахнули. Один із членів екіпажу Solong вважався зниклим безвісти, але після завершення пошуково-рятувальної операції його визнали загиблим. Інших 13 членів екіпажу вантажного судна врятували разом з усією командою Stena Immaculate з 23 людей.

Британська поліція заарештувала 59-річного громадянина Росії за підозрою в ненавмисному вбивстві після аварії в Північному морі, внаслідок якої загинув член екіпажу.

Мартін Бойєрс, генеральний директор порту в Грімсбі, що знаходиться неподалік, висловив здивування з приводу того, що така аварія могла статися, зважаючи на сучасний рівень розвитку навігаційних технологій.

“Це справді загадка, адже всі судна нині оснащені високотехнологічним обладнанням, яке дозволяє прокладати маршрути та виявляти будь-які перешкоди або небезпеки, яких слід уникати”, – сказав Бойєрс.