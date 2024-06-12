Кримінал

Суддю Львова, у якого знайшли паспорт РФ, не поновили у штаті Верховного суду
12 Червня 2024 17:10
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Суддя Богдан Львов / Фото: Верховний Суд України

Шостий апеляційний адміністративний суд задовольнив апеляційну скаргу Верховного суду і відмовив у поновлення судді Богдана Львова у штаті ВСУ.

Про це повідомляє hromadske з посиланням на трансляцію засідання.

Суд частково задовольнив апеляційну скаргу Верховного Суду, де не погодилися з попереднім судовим рішенням про поновлення Львова на посаді. Тож його вимоги щодо поновлення та виплати зарплати за період прогулу там відхилили.

Сам Львов після засідання заявив, що “здивований” рішенням суду, а також сказав, що рішення про його звільнення було ухвалено “одноособово”. Це, за його словами, суперечить законодавству і світовим практикам.

Коли в нього спитали, чи збирається він подавати касаційну скаргу, Львов відповів, що має подивитися повний текст судового рішення, однак робитиме “все, щоб очистити своє ім’я”.

У вересні 2022 року журналісти-розслідувачі проєкту «Схеми» заявили, що суддя Верховного Суду України Богдан Львов має громадянство росії з 1999 року. Сам суддя це заперечував. За справу взялися правоохоронці, на час розслідування Львова позбавили доступу до державної таємниці.

Зрештою, 3 жовтня того ж року СБУ поінформувала Верховний Суд, що Богдан Львов є громадянином росії.

Крім того, журналісти виявили, що у власності дружини Львова та його тещі є квартира в Москві.


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