Кримінал

Суддя, який вбив нацгвардійця, відмовився від проведення огляду на стан сп’яніння

26 Травня 2023 10:11
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У ДБР підтвердили інформацію про ДТП із суддею райсуду Київської області, не називаючи імені. Від проведення огляду на стан сп’яніння у медичній установі він відмовився, заявили у бюро.

Наразі вживаються процесуальні заходи щодо примусового вилучення біологічних зразків у судді. Призначено необхідні судові експертизи.

Нагадаємо, у Києві п’яний голова Макарівського районного суду Олексій Тандир збив на смерть 23-річного бійця Національної гвардії на блокпосту.

Близько опівночі 26 травня Тандир їхав Берестейським проспектом машиною Lexus і на смерть збив 23-річного військовослужбовця Нацгвардії.


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