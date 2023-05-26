Суддя, який вбив нацгвардійця, відмовився від проведення огляду на стан сп’яніння

У ДБР підтвердили інформацію про ДТП із суддею райсуду Київської області, не називаючи імені. Від проведення огляду на стан сп’яніння у медичній установі він відмовився, заявили у бюро.

Наразі вживаються процесуальні заходи щодо примусового вилучення біологічних зразків у судді. Призначено необхідні судові експертизи.

Нагадаємо, у Києві п’яний голова Макарівського районного суду Олексій Тандир збив на смерть 23-річного бійця Національної гвардії на блокпосту.

Близько опівночі 26 травня Тандир їхав Берестейським проспектом машиною Lexus і на смерть збив 23-річного військовослужбовця Нацгвардії.