Кримінал

Екссудді Тандиру, який збив на смерть нацгвардійця, продовжили арешт
10 Березня 2025 19:25
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Святошинський районний суд Києва продовжив арешт колишньому судді Олексію Тандиру / Фото: Ґрати
Святошинський районний суд Києва продовжив арешт колишньому судді Олексію Тандиру / Фото: Ґрати

Святошинський райсуд Києва ухвалив рішення продовжити на два місяці арешт для екссудді Олексія Тандира, який у 2023 році збив нацгвардійця Вадима Бондаренка на блокпосту на в‘їзді до Києва.

Про це повідомляють “Ґрати“.

Розглядалося два клопотання: одне — від обвинувачення щодо продовження арешту, інше — від Тандира про зміну запобіжного заходу на більш м’який. Прокурор Михайло Доманіцький, вимагаючи продовження арешту, зазначив, що ризик переховування і впливу на свідків не зменшився: не всі свідки обвинувачення наразі були допитані в суді, а також ще не досліджувались письмові докази.

Сам Олексій Тандир заперечував ці ризики, зазначаючи, що він уже перебуває в СІЗО майже два роки, і не бачить обґрунтованих підстав для подовження арешту.

Трагедія сталася в ніч на 26 травня 2023 року, коли Тандир, перебуваючи за кермом, збив насмерть нацгвардійця Вадима Бондаренка. Суддя навіть намагався переконати, що за кермом був інший водій.

Також судово-психологічна експертиза підтвердила, що Тандир був у стані алкогольного спʼяніння.


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