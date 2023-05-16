Кримінал

Судді ВС висловили недовіру своєму голові

16 Травня 2023 15:04
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верховний суд

Судді Верховного Суду висловили недовіру голові ВС Всеволоду Князєву, якого підозрюють у хабарництві — відповідне подання підписали 138 суддів із 142 присутніх.

Судді утворили оргкомітет, який підготує проєкт рішення про недовіру Князєву. Далі за нього голосуватиме вже весь пленум.

Якщо він підтримає недовіру до голови, то Князєв втратить посаду голови, але не судді.

Раніше члени Верховного суду зібралися на позачергове засідання, щоб висловити недовіру Князєву, якого підозрюють в отриманні хабара з позову навколо Костянтина Жеваго Полтавського ГЗК, який належить олігарху.

Сам Князєв затриманий. Також у САП сьогодні повідомили, що під час обшуків у суддів Верховного суду вилучили великі суми грошей, але розслідування їхнього походження ще триває.

Також сьогодні у НАБУ оприлюднили переговори фігурантів, які обговорюють хабар.

Костянтин Жеваго заперечує, що має відношення до хабара, в отриманні якого підозрюють голову та суддів Верховного суду.


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