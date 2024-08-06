Судді Князєв і Тандир звільнені з посад

Вища рада правосуддя звільнила суддю Касаційного адміністративного суду Всеволода Князєва та суддю Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира за вчинення істотного дисциплінарного проступку.
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“6 серпня Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Князєва Всеволода Сергійовича на підставі пункту 3 частини 6 статті 126 Конституції України”.
Також за цією статтею звільнили суддю Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира.