Кримінал

Судді Князєв і Тандир звільнені з посад
6 Серпня 2024 12:41
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суд, судді
Судове засідання / Facebook

Вища рада правосуддя звільнила суддю Касаційного адміністративного суду Всеволода Князєва та суддю Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира за вчинення істотного дисциплінарного проступку.

Про це повыдомляє ВРП у Telegram

“6 серпня Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення судді Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду Князєва Всеволода Сергійовича на підставі пункту 3 частини 6 статті 126 Конституції України”.

Також за цією статтею звільнили суддю Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира.


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