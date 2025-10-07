Суд залишив під вартою військового Максима Бобилєва, якого обвинувачують у знущаннях над українцями в полоні

Печерський районний суд Києва продовжив строк тримання під вартою військовослужбовця та колишнього полоненого Максима Бобилєва, якого обвинувачують у жорстокому поводженні з українськими військовополоненими.

Про це повідомляє Суспільне.

Суддя Олег Білоцерківець оголосив, що клопотання сторони захисту про пом’якшення запобіжного заходу не задовольнили, а тримання під вартою продовжено до 3 грудня 2025 року.

Під час засідання 7 жовтня прокурор зачитав короткий виклад обвинувального акта, у якому йдеться про шість епізодів знущання над українськими військовополоненими в колишній Калінінській виправній колонії в окупованій Горлівці. У справі проходять п’ятеро потерпілих.

На запитання судді щодо визнання вини Бобилєв відповів: «Абсолютно не визнаю».

За даними слідства, Бобилєв потрапив у полон 24 лютого 2022 року в районі селища Чаплинка на Херсонщині. Його утримували в Калінінській колонії з липня 2022 по червень 2024 року — разом з українськими військовими, правоохоронцями та цивільними. Установу контролювали представники так званої «ДНР», більшість із яких мали українські паспорти.

Слідчі вважають, що під час перебування в колонії Бобилєв не лише проявляв лояльність до окупаційної адміністрації, а й брав безпосередню участь у побиттях полонених українців. Йому інкримінують чотири епізоди насильства проти п’яти осіб у період із вересня 2023 по січень 2024 року.

Бобилєва повернули з полону в липні 2024 року, однак уже за кілька тижнів після цього його затримали. Відтоді він перебуває під вартою.