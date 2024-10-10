Суд заарештував провокатора, який принижував загиблих військових у центрі Києва

Правоохоронці домоглися арешту провокатора, який насміхався та знущався над загиблими Героями на Майдані Незалежності.

Йдеться про столичного вчителя музики – ідеологічного прихильника кремлівського режиму, який після приватних занять записував провокативні відеоролики та публікував проросійські фейки, повідомили у СБУ.

Зловмисника затримали “по гарячих слідах” одразу після того, як він виклав у мережу відеоролик, записаний біля місця вшанування загиблих Героїв на Майдані Незалежності. На ньому він паплюжив честь загиблих воїнів та принижував чинних військовослужбовців України.

Правоохоронці встановили, що чоловік створив два Telegram-канали, в яких героїзував російських окупантів та поширював дезінформацію про Сили оборони. Мовно-лінгвістична експертиза підтвердила факт злочинної діяльності проти України, зазначили в СБУ.

Сьогодні за клопотанням ОГП фігуранту було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Йому загрожує до 8 років тюрми.