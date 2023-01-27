Кримінал

Суд заарештував іспанця, який підсів на російську пропаганду

27 Січня 2023 18:25
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теракт

Іспанський суд відправив під арешт 74-річного Помпея Гонсалеса Паскуаля. Колишнього співробітника мерії невеликого містечка звинувачують у шести епізодах тероризму. Звинувачення вважає, що це він надсилав до посольств України по всій Європі листи з останками тварин та посилки з вибуховою речовиною.

Суд, як пише Reuters, визнав доведеним, що Паскуаль надсилав ці листи для того, щоб країни Європи відмовилися від підтримки України. Повідомляється, що він відвідував сайти російських пропагандистських медіа, дивився RT і Sputnik, був постійним відвідувачем соцмережі “ВКонтакте” та “Однокласники”.

Нагадаємо, 30 листопада минулого року до посольства України в Іспанії надійшов конверт, який вибухнув під час спроби його відкрити, одна людина отримала поранення. Потім уже у грудні листи з останками тварин отримали 18 українських посольств та консульств у всій Європі.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав ці “хворі та дивні” листи акцією із залякування дипломатів.

23 січня 2023 року в The New York Times вийшов текст із припущеннями про те, що за відправкою посилок стоять російські націоналісти, які діють під контролем спецслужб. У посольстві Росії в Іспанії цей текст назвали “фантастичним”.


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