Суд вирішив не брати під варту Трампа

Експрезидент США Дональд Трамп не визнав себе винним у звинуваченнях щодо його спроб скасувати результати президентських виборів 2020 року, суд вирішив не брати його під варту.

Про це повідомляє CNN.

За рішенням суду експрезидента відпустили, оскільки прокурори не домагаються взяття Трампа під варту до початку судового процесу.

Запобіжний захід забороняє Трампу розголошувати факти у справі. Також експрезидент США має з’являтися у суді для надання свідчень після виклику.

Наступне слухання у справі призначене на 28 серпня, всього через 5 днів після перших республіканських президентських праймеріз.

На початку серпня Трампу оголосили звинувачення у справі про штурм Капітолія.

Трампу висувають чотири пункти звинувачень: