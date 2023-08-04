Суспільство

Суд вирішив не брати під варту Трампа

4 Серпня 2023 08:49
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суд, трамп

Експрезидент США Дональд Трамп не визнав себе винним у звинуваченнях щодо його спроб скасувати результати президентських виборів 2020 року, суд вирішив не брати його під варту.  

Про це повідомляє CNN.

За рішенням суду експрезидента відпустили, оскільки прокурори не домагаються взяття Трампа під варту до початку судового процесу.

Запобіжний захід забороняє Трампу розголошувати факти у справі. Також експрезидент США має з’являтися у суді для надання свідчень після виклику.

Наступне слухання у справі призначене на 28 серпня, всього через 5 днів після перших республіканських президентських праймеріз.

На початку серпня Трампу оголосили звинувачення у справі про штурм Капітолія.

Трампу висувають чотири пункти звинувачень:

  • змова з метою введення в оману Сполучених Штатів;
  • змова з метою перешкоджання офіційному розслідуванню;
  • перешкоджання та спроба перешкоджання офіційному розслідуванню;
  • змова з метою порушення прав.

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