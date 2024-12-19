Кримінал

Суд відправив за ґрати голову КРАІЛ Рудого
19 Грудня 2024 20:40
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казино, корупція, суд
Іван Рудий під час судового засідання / Фото: Суспільне

Печерський районний суд Києва постановив взяти під варту голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) Івана Рудого без права внесення застави. Він перебуватиме у слідчому ізоляторі до 4 лютого 2025 року, повідомляє “Суспільне”.

Рудого затримали 18 грудня співробітники ДБР та Офісу генерального прокурора за підозрою у сприянні діяльності російського онлайн-казино в Україні та зберіганні кокаїну.

Слідство встановило, що за його вказівками КРАІЛ не відкликала ліцензію в компанії, яка належить російським бенефіціарам та могла сприяти інтересам Росії.  

Раніше Рудий був військовим і брав участь у бойових діях на сході України у 2014 році, де отримав поранення. Після служби він обіймав посаду секретаря Консультативної ради у справах ветеранів війни та був капітаном збірної України на “Іграх нескорених”. У 2020 році його призначили головою КРАІЛ.  

Цього року НАЗК виявило в діях Рудого ознаки корупції. Його звинувачували у використанні службового становища для розправи над керівницею апарату КРАІЛ, що завершилося її відстороненням.


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