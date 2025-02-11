Кримінал

Суд відправив за ґрати шахрая, який виманив у дружини зниклого безвісти військового 1,2 млн гривень
11 Лютого 2025 12:08
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Обвивнувачений у шахрайстві в суді / Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону
Обвивнувачений у шахрайстві в суді / Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону

На Дніпропетровщині засудили шахрая, який виманив 1,2 млн гривень у дружини зниклого безвісти захисника. Зловмисник видавав себе за посадовця й обіцяв допомогти у звільненні військового з полону. Рішення суду – шість років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону.

Прокурори у суді довели, що обвинувачений був знайомим з потерпілою та знав, що її чоловік зник безвісти під час виконання бойового завдання.

“Діючи з корисливих мотивів обвинувачений повідомив жінці, що її чоловік у російському полоні, а він має “зв’язки” в спецслужбі та може посприяти у його звільненні. Але для цього потрібні гроші”, – розповіли в прокуратурі.

З жовтня 2023 року по березень 2024 року фігурант отримував кошти від потерпілої на свої банківські рахунки та розпоряджався ними на власний розсуд.

Його визнано винним у шахрайстві вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах та в самовільному  присвоєнні владних повноважень службової особи, поєднане із вчиненням будь-яких суспільно небезпечних діянь.

35 річному чоловіку призначено покарання у вигляді шести років ув’язнення з конфіскацією майна. Також він має відшкодувати потерпілій понад 1,2 млн гривень матеріальної шкоди та 100 тисяч гривень моральної компенсації.

Слідчі дії у справі шахрайства / Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону

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