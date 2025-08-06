Суд відправив за ґрати російського агента, який брав участь у підриві авто бійця ЗСУ в Харкові

У Харкові 15 років ув’язнення отримав агент російської воєнної розвідки ГРУ. Чоловік входив до складу російської оперативно-бойової групи, яка влітку 2024 року підірвала авто з військовим ЗСУ.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

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У результаті вибуху український захисник дістав тяжкі поранення.

СБУ затримала всіх чотирьох учасників ворожого осередку, коли вони готували новий теракт у Харкові. Троє з них у червні цього року вже отримали реальні терміни покарання.

Наразі за матеріалами Служби безпеки засуджено їхнього спільника. 41-річного безробітного харків’янина окупанти завербували через його давнього приятеля — бойовика спецназу російського ГРУ.

“Четверо агентів діяли разом і мали одного спільного куратора від воєнної розвідки РФ. За його вказівками учасники ворожої групи стежили за автомобілем українського воїна, а потім заклали під нього саморобний вибуховий пристрій. Після замаху агенти зробили ще одну вибухівку, яку намагались заховати у заздалегідь облаштованому схроні для майбутніх терактів”, — розповіли в СБУ.

Одночасно зловмисники отримали завдання відстежити та пустити під укіс вантажний ешелон Сил оборони, але Служба безпеки зірвала плани ворога.

На підставі зібраних слідчими СБУ доказів колегія суддів визнала четвертого учасника групи винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 — державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану;

ч. 2 ст. 258 — терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб.

Рішення суду — 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.