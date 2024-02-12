Суспільство

Суд відмовив Фаріон у поновленні на посаді професорки кафедри

12 Лютого 2024 19:04
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Ірина Фаріон / Скріншот з YouTube

Галицький районний суд Львова відмовив мовознавиці Ірині Фаріон у задоволенні позову до Львівської політехніки щодо її поновлення на посаді професорки кафедри української мови.

Про це йдеться у рішенні суду.

Фаріон звільнили з навчального закладу після того, як вона заявила, що категорично не сприймає російськомовних військовослужбовців Збройних сил України та не може вважати їх українцями. Це викликало обурення серед військових та в суспільстві загалом.

Викладачку звільнили за порушення 41 статті Кодексу законів про працю: вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням цієї роботи.

Ірина Фаріон відреагувала на рішення суду. Вона зазначила, що «апеляція буде», додавши, що заява судді «не має нічого спільного з правовим обґрунтуванням».

«Це замовна політична публіцистика, що є повною дискваліфікацією львівського судді. Цього слід було очікувати», — написала мовознавиця.

За її словами, вона не бореться за поновлення на посаді, бо її «посада вже давно просто Ірина Фаріон». Мовознавиця і блогерка каже, що бореться за «справедливість».


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