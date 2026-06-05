Суд у Швеції дозволив передати Україні судно, підозрюване у вивезенні зерна з окупованих територій

Суд у Швеції визнав законним арешт вантажного судна CAFFA та дозволив його передачу Україні, де воно фігурує у розслідуванні щодо ймовірного незаконного перевезення зерна з територій, окупованих Росією, повідомляє Reuters.

Судно було затримане шведською поліцією та береговою охороною біля південного узбережжя країни у березні. Правоохоронці заявили, що корабель ходив під неправдивим прапором, а також порушував вимоги морського законодавства та безпеки судноплавства через неналежний технічний стан.

Власник судна, компанія Caffa Shipping Limited, оскаржив арешт і вимагав звільнення корабля, однак суд відхилив ці вимоги.

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Україна домагається передачі судна в межах розслідування можливих воєнних злочинів, пов’язаних із привласненням та вивезенням майна з територій, окупованих Росією.

Прокурор Гокан Ларссон заявив, що суд підтвердив законність арешту CAFFA та дозволив передати судно українській стороні.

У рішенні суду зазначається, що дії, які розслідуються, можуть підпадати під визначення воєнного злочину згідно зі шведським законодавством. Це відкриває можливість для передачі судна та пов’язаних із ним доказів українським правоохоронним органам.

Водночас Ларссон наголосив, що рішення має набути законної сили до здійснення передачі. Власники судна мають три тижні на його оскарження.

За даними поліції, більшість із 11 членів екіпажу CAFFA є громадянами Росії. Судно завдовжки 96 метрів використовується для перевезення генеральних вантажів.