Швеція арештувала судно Caffa, яке підозрюють у вивезенні продукції з ТОТ України

Суд у Швеції наклав арешт на балкер Caffa за запитом Офісу генерального прокурора України. Судно могло бути залучене до незаконного вивезення української продукції з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

За його словами, це перший випадок, коли іноземний суд за запитом української прокуратури про міжнародну правову допомогу затвердив арешт судна, яке могло бути залучене до незаконного вивезення української продукції з тимчасово окупованої території.

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За даними слідства, судно Caffa систематично порушувало порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави.

“Щоб приховати цю діяльність, використовувалася схема з фальшивою реєстрацією: у міжнародних базах судно позначене як Guinea False”, – розповів Кравченко.

12 березня 2026 року Офіс генерального прокурора звернувся до Міністерства юстиції Королівства Швеція із запитом про міжнародну правову допомогу. Українська сторона просила провести обшук судна, допитати капітана та членів екіпажу, а також накласти арешт на Caffa. Вже наступного тижня після отримання запиту шведські компетентні органи провели обшук судна та допитали свідків.

4 червня суд у Швеції затвердив арешт судна.