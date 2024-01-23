Суспільство

Суд розглядає апеляцію на ухвалу про взяття під варту бізнесмена Ігоря Мазепу

23 Січня 2024 16:27
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суд, мазепа

Апеляційний суд Києва 23 січня розглядає скаргу на ухвалу про взяття під варту бізнесмена Ігоря Мазепу за підозрою в незаконному заволодінні землею у Київській області.

Про це повідомила кореспондентка Суспільного із зали суду.

Мазепу не встигли довести до суду, він бере участь у засідання по відеозв’язку.

Адвокат бізнесмена Тарас Пошиванюк долучив 10 листів про взяття Мазепи на поруки. Серед поручителів народний депутат Андрій Герус.

“Стосовно ризику ухиляння від органу досудового розслідування та суду. Мазепа протягом кримінального провадження близько 80 раз виїжджав за кордон і повертався. Тому жодного ризику виїзду і переховування немає”, — зазначив юрист.

Своєю чергою прокурор Євген Сльота вимагав скасувати ухвалу суду першої інстанції у частині застави й призначати нову альтернативу в розмірі 700 мільйонів гривень.

Один із друзів бізнесмена Андрій Калашніков, що виступив з бажанням взяти того на поруки, заявив, що знає Мазепу вже 20 років і висловив упевненість, що “він не буде бігати від судового процесу”.

Інший поручитель Василь Даниляк також розповів, що знає Мазепу понад 20 років і може характеризувати того, “як хорошу, добру людину”.

“Мені дуже ріжуть вуха речі про злочинні угрупування. Я впевнений, що Ігор буде співпрацювати зі слідством. Зі свого боку буду докладати зусиль, щоб він брав участь у цьому провадженні”, — додав чоловік.


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