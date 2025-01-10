Суд призначив Трампу “безумовне звільнення” за приховування виплат порноакторці Деніелс

Новообраний президент Дональд Трамп був засуджений до “безумовного звільнення” у нью-йоркській справі про хабарі, що робить його першим президентом, який був засуджений за кримінальну справу.

Про це повідомляє видання CNN.

Суд ухвалив призначити обраному президентові США Дональду Трампу «безумовне звільнення» замість реального покарання. Йдеться про справу про приховування виплат порноакторці Стормі Деніелс.

Під час оголошення вироку суддя Хуан Мерчан зазначив, що імунітет посади президента став для Дональда Трампа “чинником, який переважає інші”.

“Звичайний громадянин Дональд Трамп, обвинувачений у кримінальному злочині, не мав би права на такий значний захист”, – додав він.

У судовому засіданні Трамп брав участь по відеозвʼязку, а у своєму виступі розкритикував справу як “полювання на відьом” та назвав його найгіршим досвідом у своєму житті.