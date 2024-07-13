Суд припинив справу проти Алека Болдвіна

Майже трирічна судова епопея Алека Болдвіна у справі про смертельне вбивство кінооператора завершилася в п’ятницю без винесення вердикту, але, передає AP, зі сльозами полегшення для актора і невеликої компанії родичів, які розташувалися на дерев’яних лавах у залі суду в Нью-Мексико.

Вранці 16 присяжних увійшли до зали суду, щоб на третій день почати строчити нотатки й із застиглими руками слухати свідчення в процесі у справі про ненавмисне вбивство 2021 року, коли загинула кінооператорка Галина Гатчінс, і тільки після цього їх відпустили на день, коли судовий процес пішов за незапланованим маршрутом.

“Гарних вам вихідних”, – сказала наприкінці засідання суддя Мері Марлоу Соммер.

Кримінальна справа проти Болдвіна була під загрозою зриву, оскільки адвокат Болдвіна звинуватив місцевих слідчих і прокурорів у приховуванні доказів, які могли б пролити світло на непідтверджене походження бойових патронів на знімальному майданчику “Іржі”.

Це був п’ятий день перебування Болдвіна в суді. Щоранку він приїжджав на чорному позашляховику разом зі своєю дружиною Гіларі Болдвін під камери ЗМІ на вулиці. У залі суду в понеділок, на самому початку, енергійний Болдвін шепотівся з адвокатом, писав щось у блокноті та передавав нотатки своїй команді юристів.

42-річна уродженка України Галина Гатчінс була вбита під час репетиції однієї зі сцен пострілом з револьвера, яким за сюжетом фільму користувався Болдвін – він виявився зарядженим бойовими патронами замість холостих.

Раніше було встановлено, що піротехнік фільму Ханна Гутьєррес-Рід випадково переплутала реквізитні кулі з бойовими патронами, які вона принесла з дому. На початку цього року її визнали винною в ненавмисному вбивстві і засудили до 18 місяців в’язниці.

Сторона обвинувачення стверджувала, що Болдвін грубо знехтував технікою безпеки на знімальному майданчику. Йому теж загрожувало до 18 місяців тюремного ув’язнення. Він заперечував провину.

Процес над Болдвіном за участю колегії присяжних розпочався в Санта-Фе, столиці американського штату Нью-Мексико, 10 липня, і тривав лише три дні.

Адвокати подали клопотання про закриття справи в п’ятницю вранці, стверджуючи, що прокурори не передали команді захисту ключового доказу – партії набоїв, які фігурували у справі. Тим самим вони поставили під сумнів хід розслідування і вказали на помилки, допущені слідчими, які працювали на місці події.

Під час оголошення судового рішення Алек Болдвін розплакався. Потім він обійнявся з адвокатом і дружиною.

Прокурори не зможуть знову висунути обвинувачення проти Болдвіна, оскільки суд повністю закрив справу без права поновлення.

“Суд пішов на крайній засіб. Справу закрито”, – заявив адвокат у кримінальних справах із Лос-Анджелеса Джошуа Ріттер.