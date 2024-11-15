Суд продовжив запобіжний захід народному депутату Тищенку до 23 грудня

15 листопада Печерський районний суд Києва продовжив дію запобіжного заходу для народного депутата Миколи Тищенка, якого підозрюють у незаконному позбавленні волі військовослужбовця в Дніпрі. Згідно з ухвалою суду, Тищенко залишатиметься під цілодобовим домашнім арештом до 23 грудня.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного

Прокурор Іван Столяр під час засідання клопотав про продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Адвокати Тищенка не погодилися з цим клопотанням і наполягали на зміні заходу на нічний домашній арешт або особисті зобов’язання, щоб депутат міг виконувати свої службові обов’язки.

“У нього є зобов’язання перед виборцями, робота приймальні, забезпечення діяльності апарату народного депутата та його конституційний обов’язок. Тому, на мою думку, достатньо буде особистого зобов’язання”, — зазначив адвокат.

Під час засідання сам Тищенко заявив, що прийме будь-яке рішення суду, додавши: “Але не звинувачуйте мене в тому, чого я не робив”.