Суд обрав запобіжний захід ексзаступнику керівника ОП

Колишньому заступникові керівника Офісу президента Андрію Смирнову обрали запобіжний захід у вигляді застави.

Суд підтримав клопотання прокурора САП та обрав Смирнову запобіжний захід у вигляді 10 млн грн застави, повідомляє “Суспільне”.

На підозрюваного покладено такі процесуальні обов’язки:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

не відлучатися з міста Києва без дозволу детектива, прокурора та суду;

повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками у справі;

здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт/паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну.

Застава має бути внесена не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу. Строк дії обов’язків, покладених на підозрюваного – до 28 липня.

22 травня НАБУ повідомило Смирнову про підозру у незаконному збагаченні на 15,7 млн гривень. У коментарі журналістам Смирнов підтвердив, що отримав підозру від НАБУ. Також у нього провели обшук.