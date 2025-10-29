Суд обрав запобіжний захід екскерівнику Укренерго Кудрицькому

Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід екскерівнику НЕК “Укренерго” Володимиру Кудрицькому, якого підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Суд задовольнив клопотання прокурора про тримання під вартою до 26 грудня з можливістю вийти під заставу в 13,7 млн грн. Під час засідання народні депутати просили взяти Кудрицького на поруки, проте їм відмовили.

Позиція обвинувачення аргументувала свою позицію та вимоги арешту тим, що йдеться про тяжкий злочин, учинений у змові групою осіб, з великими сумами збитків. Також акцентувалося на “ризиках переховування від слідства та впливу на інших учасників справи”.

Нагадаємо, ‎28 жовтня ДБР затримало колишнього голову правління НЕК Укренерго Володимира Кудрицького за підозрою у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах – ч. 4 ст. 190 ККУ.

‎За даними слідства, у 2018 році під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Південної та Західної енергосистем тодішній заступник директора з інвестицій ДП “НЕК “Укренерго” вступив у змову з представниками приватної компанії. За результатами закупівель між сторонами було укладено два договори на загальну суму понад 68 млн грн, після чого ДП перерахувало підряднику понад 13,7 млн грн авансових платежів, які, за даними ДБР, фігуранти привласнили. Надалі вони здійснили фінансові операції з отриманими коштами, намагаючись надати їм вигляду законних.

За даними правоохоронців, організував схему львівський бізнесмен, якого раніше викрили у закупівлі неякісного одягу для ЗСУ на понад 1 млрд гривень. Йдеться про Ігоря Гринкевича – у межах нового розслідування йому оголосили нову підозру.