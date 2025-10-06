Суд конфіскував елітні авто родини колишнього начальника ТЦК Харкова

Суд постановив конфіскувати майно родини колишнього керівника районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Харкова на суму понад 3,4 млн гривень.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За матеріалами ДБР, теща посадовця у 2022–2023 роках придбала два нові елітні автомобілі, що значно перевищували її офіційні доходи. Хоча транспортні засоби були зареєстровані на неї, фактично ними користувався сам колишній керівник ТЦК та СП та його близькі родичі.

3 жовтня 2025 року колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про цивільну конфіскацію частини майна. Суд визнав необґрунтованими активами автомобілі Toyota Camry Hybrid 2022 року та Lexus NX200, постановивши стягнути їхню вартість у дохід держави.

Аналіз доходів і витрат колишнього посадовця та його родини показав, що придбання цих автомобілів було неможливим за рахунок законних джерел доходів.

Таким чином, активи на суму понад 3,4 мільйона гривень визнані необґрунтованими та підлягають конфіскації у власність держави.