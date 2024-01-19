Суд дозволив затримати Романа Гринкевича, якого все ще розшукують

Печерський районний суд Києва дав дозвіл на затримання п’ятого підозрюваного у справі щодо постачання неякісного одягу для Збройних сил України.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

“Згідно з ухвалою суду, органу досудового розслідування надано дозвіл на затримання вказаної особи з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою”, – йдеться у повідомленні.

У межах кримінального провадження повідомлено про підозру 5 особам. Їм інкримінують створення злочинної організації та участь у ній, а також шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190 КК України). Інші четверо учасників злочинної організації перебувають під вартою.