Кримінал

Суд Америки висунув обвинувачення трьом росіянам у контрабанді для російської армії

31 Жовтня 2023 21:02
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сша, рф, контрабанда

Суд у Нью-Йорку висунув обвинувачення громадянину США й двом громадянам Канади російського походження у контрабанді електроніки в РФ.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на Міністерство юстиції США

Згідно із судовими документами, 52-річного громадянина РФ і Таджикистану Салімджона Насріддінова, який мешкає у США, і 37-річного Ніколая Гольцева й 32-річну Крістіну Пузирьову, які живуть у Канаді, звинувачують у контрабанді, змові з метою порушення санкцій і змові з метою шахрайства.

Насріддінова арештували в Брукліні, а Гольцева й Пузирьову – в готелі на Манхеттені, коли вони приїхали відвідати спільника.

Прокурори Брукліна вимагають взяти обвинувачених під варту до проведення суду, оскільки існує серйозна загроза їхньої втечі.

Слідство вважає, що троє фігурантів використовували дві юридичні особи, зареєстровані в Брукліні, для незаконного постачання, закупівлі й відправки в Росію електроніки подвійного призначення російським підсанкційним компаніям.

За даними прокуратури, протягом року Насріддінов, Гольцев і Пузирьова організували відправлення понад 300 партій заборонених товарів загальною вартістю близько 10 мільйонів доларів США, причому значна їх частина йшла на потреби російської оборони.

Деякі з електронних компонентів та інтегральних схем, які таким чином ввозились у РФ, пізніше виявляли в російській техніці на полі бою в Україні – зокрема в комплексі радіорозвідки “Торн-МДМ”, комплексі радіоелектронної боротьби РБ-301Б “Борисоглібськ-2”, легкій багатоцільовій керованій ракеті “Изделие 305Е”, вертольотах Ка-52, дронах “Орлан-10” і бойових танках Т-72Б3.

Схема працювала так: Гольцев отримував замовлення від російських компаній на придбання товарів у США, після чого, використовуючи псевдо, спілкувався з американськими виробниками й постачальниками.

Насріддінов і Гольцев далі відвантажували товари різним компаніям-посередникам, зокрема в Туреччині, Китаю, Індії та ОАЕ, звідки вони переправлялися в Росію. А Пузирьова керувала численними банківськими рахунками і здійснювала фінансові операції в межах цієї схеми.


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