Суспільство

Строковики будуть демобілізовані після закінчення терміну служби – Данілов

24 Листопада 2023 18:50
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армія

Питання демобілізації українських військовослужбовців строкової служби, термін служби яких вже закінчився, обговорювалося на Ставці Верховного Головнокомандувача.

Про це у коментарі “Українському радіо” повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

“Сьогодні відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандуючого і цьому питанню було приділено велику увагу для того, щоб ми справедливо займалися питанням долучення до нашого війська тих людей, які необхідні нам для обороноздатності країни. Що стосується мобілізації людей, які проходили строкову службу, то Президент попросив і військові погодилися, що найближчим часом ці люди будуть демобілізовані. Цей процес відбудеться і ми розуміємо, скільки їх”, — розповів Данілов.

За словами секретаря РНБО, строковики, в яких закінчився термін служби, але вони бажають залишитися, можуть зробити це, уклавши контракт, а інші ж будуть демобілізовані.


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