 Стрілянина під Києвом: фігурантом став “доброволець” із групи ТЦК, відкрите кримінальне провадження

Слідчі поліції Київської області відкрили кримінальне провадження через стрілянину у селі Щасливе, що сталася під час перевірки документів чоловіком із групи сповіщення.

Про це повідомляє Головне управління поліції Київщини.

Правоохоронці повідомили, що о 8:50, під час моніторингу соцмереж, знайшли відео у одному з telegram-каналів, на якому чоловік у формі стріляв у іншого чоловіка.

Згідно з розслідуванням, група оповіщення за наказом ТЦК проводила перевірку військово-облікових документів у чоловіків біля одного з підприємств. Під час цієї перевірки пасажир автомобіля вибіг і побіг на територію підприємства.

Один з представників добровольчого формування, що входив до групи оповіщення, вирішив наздогнати чоловіка і зробив два постріли у повітря, повідомили у поліції.

Жертв та постраждалих внаслідок інциденту немає.

Поліція вилучила пістолет для відстрілу гумових куль і гільзи. Дії члена групи оповіщення кваліфіковані як хуліганство.

“Слідчі Бориспільського управління поліції Київщини кваліфікували дії представника ДФТГ за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Санкція передбачає до семи років позбавлення волі”.