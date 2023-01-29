Стратегії немає, але їх дуже багато: Гайдай про окупантів

Новий великий наступ військ країни-терористки Росії у Луганській області не виключається. Вже у лютому окупанти можуть перекинути туди “мобіків”.

Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону.

“Все може бути, бо це війна з величезним ворогом. Все ж таки 140 мільйонів – це потужний запас в резерві. Так, це непрофесійні солдати, але все одно їх дуже багато. На сьогодні найбільша проблема полягає в тому, що їх дуже багато. Немає такої яскравої тактики чи стратегії у ворога. Вони просто завалюють наші позиції тілами і кількість так потроху просуваються вперед”, – розповів очільник області.

Гайдай додав, що прибуття нових російських мобілізованих на луганський напрямок очікується вже в лютому. Наразі, за його словами, ситуація в Луганській області хоч і важка, але повністю контрольована українськими Силами оборони.

“І якщо з боку Донецької області, в Білогорівці нашими захисниками міцно тримаються позиції, то на Сватівсько-Кремінському напрямку крок за кроком українські військові мають успіх”, – повідомив Гайдай.

Крім того, за його словами, в окупантів було достатньо часу, щоб ретельно закріпитися.

“Все заміновано. Вони там, як в’єтнамці, понаривали нори. Інколи ці нори доходять до декількох сотень метрів. Дійсно зроблені міцні укріплення, бліндажі, окопи. “Куби Вагнера” так само присутні, але насправді не становлять величезної проблеми”, – додав голова ОВА.