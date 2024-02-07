Столтенберг прокоментував можливу відставку Залужного

У НАТО заявили, що “не мають жодної думки” з приводу можливої відставки Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про це сказав генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг під час спільної пресконференції з радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном, передає Суспільне.

“Звичайно, це рішення України. НАТО не має жодної думки з цього приводу. Але я вітаю дуже чітку заяву міністра закордонних справ Кулеби про те, що будь-які зміни не вплинуть на відносини України з партнерами і НАТО”, — зазначив Столтенберг.

Також він сказав, що війна в Україні є викликом, адже це поєднання окопної війни Першої світової в поєднанні з сучасними технологіями 21 століття, включно з безпілотниками.

При цьому генсек НАТО запевнив, що Захід продовжить підтримку України і відповідатиме на цей виклик разом з нею.

“Ми зосереджуємося на плані А. “А” — це означає, що всі союзники продовжують підтримувати Україну. Це справді спільні зусилля Європи і Північної Америки. Ми фактично бачимо розподіл тягаря між країнами, коли йдеться про підтримку України, і я очікую, що США ухвалюватимуть рішення про підтримку в майбутньому”, — додав Столтенберг.