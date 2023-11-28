Столтенберг попередив про ймовірне посилення боїв і ракетних атак РФ

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи стан війни в Україні, заявив, що потрібно готуватися до посилення бойових дій і ракетних атак РФ.

Про це заявив Єнс Столтенберг у Брюсселі, повідомляє “Європейська правда“

Прибувши на зустріч міністрів закордонних справ країн НАТО у Брюсселі 28 листопада, генсек Альянсу зазначив, що зараз на лінії фронту в Україні відбуваються інтенсивні бої.

Крім того, “ми бачили хвилі атак за допомогою дронів по українських містах”, додав він.

“Потрібно готуватися до посилення боїв і посилення повітряних ракетних атак по містах України. Це робить навіть більш важливим, щоб союзники по НАТО підтримували Україну”.

Столтенберг привітав нещодавні оголошення про допомогу Україні з боку країн-членів НАТО, зокрема, Німеччини, Нідерландів та Румунії.