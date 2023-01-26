Ставка розглянула ситуацію на Бахмутському напрямку

Володимир Зеленський у четвер провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, повідомляє Офіс президента.

Було заслухано доповіді командувачів військ оперативних напрямків щодо поточного стану справ на фронті, детально розглянуто ситуацію на Бахмутському напрямку.

Учасники засідання обговорили питання щодо надходження озброєння й техніки та її оперативного розподілу по угрупованнях військ. Окремо приділили увагу підготовці українських захисників за кордоном.

На засіданні також ішлося про ліквідацію наслідків нещодавньої ракетної атаки ворога на територію України та заходи для протидії майбутнім загрозам.