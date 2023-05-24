Політика

Ставка обговорила концепцію розвитку авіації

24 Травня 2023 13:13
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ставка

Президент України Володимир Зеленський 24 травня провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому розглянули низку питань, які стосуються фронту.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

“Від Міноборони почули про стан забезпечення боєприпасами передових підрозділів та резервів. Проаналізували наявні й потенційні контракти на постачання та динаміку нарощування власного виробництва”, – написав він.

За його словами, українські військові готуються до переходу на нові типи літаків, тож на Ставці обговорили навчання пілотів і персоналу.

“Почали роботу над всеохопною концепцією розвитку нашої авіації з урахуванням переходу на нові типи літаків. Нова організаційна структура, навчання пілотів та персоналу, необхідна інфраструктура, матеріально-технічне забезпечення тощо”, – розповів Зеленський.


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