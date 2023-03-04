Політика

Стали відомі 3 переможці конкурсу на директора НАБУ

4 Березня 2023 11:42
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набу, конкурс

Конкурсна комісія з відбору кандидатів на директора Національного антикорупційного бюро проголосувала за трьох переможців: Семена Кривоноса, Сергія Гупяка та Романа Осипчука.

Остаточного переможця, який обійме посаду директора, має обрати Кабмін, повідомляє УП.

Семен Кривонос є головою Державної інспекції архітектури та містобудування. Сергій Гупяк працює в управлінні Держбюро розслідувань на Хмельниччині. Роман Осипчук очолює Управління внутрішнього контролю НАБУ.

За цих кандидатів проголосували 4 з 6 членів конкурсної комісії. Двоє з них – представники міжнародних організацій, як передбачено процедурою конкурсу.

Голова комісії звернув увагу, що перемога цих кандидатів не означає, що вони набрали найбільше балів на всіх етапах, а скоріше є баналсуванням між усіма вимогами.

Кандидати проходили тестування на знання законодавства та на загальні здібності. Вони мали співбесіди щодо доброчесності та компетентності. Також, як розповіли в комісії, психологи складали портрети на учасників конкурсу.

Сергій Гупяк набрав 97 балів під час тестування на знання законодавства і 128 – у тестах на загальні здібності. Семен Кривонос мав 99 балів за знання законодавство, 122 – за загальні здібності. Роман Осипчук отримав 95 балів за знання законодавства і 123 за загальні здібності. 

До всіх трьох кандидатів були питання під час оцінки їхньої доброчесності, однак, на думку комісії, вони надали у відповідь необхідні пояснення та документи. Лише стосовно Осипчука залишились питання, відповідями на які задовольнились не всі члени комісії. При цьому психологічний портрет Осипчука і його рис як керівника, за словами голови комісії, був одним із найкращих.


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