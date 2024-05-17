Суспільство

Стало відомо, скільки засуджених готові мобілізуватися до ЗСУ

17 Травня 2024 15:03
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мобілізація
Увʼязнені в одній з установ виконання покарань на Львівщині / Фото: Getty Images

Близько 5 тисяч українських засуджених готові долучитися до лав ЗСУ. Про це в інтерв’ю для “Главкому” сказала заступниця міністра юстиції Олена Висоцька.

У квітні серед ув’язнених провели опитування, під час якого їх запитали, чи потрібно ухвалювати закон про умовно-дострокове звільнення шляхом укладання контракту на військову службу. Відповідь “так” на це запитання дали 4,5 тисячі в’язнів.

Раніше народний депутат Олександр Бакумов стверджував, що під мобілізацію підпадатимуть, близько 20 тисяч ув’язнених. Висоцька відповіла, що до цієї кількості не належать близько 4 тисяч в’язнів, які хворіють на небезпечні хвороби, зокрема ВІЛ, гепатит і туберкульоз.

Крім того, називаючи кількість у 20 тисяч засуджених, які начебто можуть піти на фронт, не беруть до уваги їхньої мотивації, тобто готовності мобілізуватися.

“Ми не можемо гарантувати суспільству, що 5 або 10 тисяч засуджених приєднаються до лав ЗСУ. Однак якщо бодай частина з них таки піде служити, це вважатиметься підтримкою для армії”, — додала Висоцька.


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