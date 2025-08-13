        Техно

        Стало відомо, коли в України остаточно відключать 3G

        Федір Олексієв
        13 Серпня 2025 21:01
        читать на русском →
        Радіовежі для мобільного зв'язку 5G / Фото: AP
        Радіовежі для мобільного зв'язку 5G / Фото: AP

        Кабінет міністрів встановив дату остаточного відключення мобільного зв’язку третього покоління (3G) в Україні — 31 грудня 2030 року.

        Про це повідомляє Економічна правда з посиланням на постанову уряду.

        Реклама
        Реклама

        Згідно з постановою, частоти, які зараз використовуються для технології IMT-2000 (3G), планують передати під сучасні стандарти, зокрема IMT-2020 (5G). Це має забезпечити швидше передавання даних, ефективніше використання спектра та нижчі витрати на одиницю трафіку.

        У Міністерстві цифрової трансформації наголошують, що встановлення чіткого терміну вимкнення 3G дозволить мобільним операторам планувати модернізацію мереж, уникати технологічного відставання та сприятиме переходу абонентів на сучасні стандарти зв’язку.


        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини