Політика

Стало відомо коли Швейцарія проведе Глобальний саміт миру

10 Квітня 2024 17:16
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Швейцарія
Парламент Швейцарії в Берні / Фото: Getty Images

У червні уряд Швейцарії проведе дводенну конференцію високого рівня, спрямовану на досягнення миру в Україні.

Про це повідомляє The Guardian.

У січні Швейцарія заявила, що прийме мирний саміт на прохання президента України Володимира Зеленського, і відтоді провела переговори з ЄС, країнами-членами G7 і такими країнами, як Китай та Індія, щоб заручитися їхньою підтримкою.

“Наразі існує достатня міжнародна підтримка для проведення конференції високого рівня для запуску мирного процесу.

Конференція відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток в кантоні Нідвальден за межами міста Люцерн. Метою конференції буде створення рамок, сприятливих для всеосяжного і тривалого миру в Україні, а також “конкретної дорожньої карти для участі Росії в мирному процесі”, – йдеться у заяві Федеральної ради.

Хоча Москва заявила, що не проти переговорів про припинення війни, російські офіційні особи заявили, що не братимуть участі в переговорах у Швейцарії, країні, яка, на їхню думку, відмовилася від свого нейтралітету.

Росія, яка розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року, заявила, що швейцарська ініціатива безглузда без участі Москви.


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