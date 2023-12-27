Стало відомо, коли Рада проголосує за зміни в мобілізації

Уряд пропонує удосконалити підхід до мобілізації в Україні, цифровізувавши облік військовозобовʼязаних та посиливши відповідальність для тих, хто уникає призову. У січні цю ідею очікує велика дискусія у Верховній Раді.

Верховна Рада розгляне урядові законопроєкти про посилення правил мобілізації в Україні протягом найближчого місяця. Ймовірні дати першого голосування – 10-14 січня, повідомили три співрозмовники Forbes серед депутатів фракцій “Слуга народу” та “Голос”.

Ухвалити законопроєкт в цілому планують до кінця січня або на початку лютого, каже депутат з оборонного комітету Марʼяна Безугла.

Найбільш вірогідний сценарій – перед цим документи повернуть уряду на доопрацювання, зазначає один з нардепів з СН. У поточній редакції вони навряд чи зберуть достатню кількість голосів у парламенті, пояснює він.