Суспільство

Стало відомо, коли Рада проголосує за зміни в мобілізації

27 Грудня 2023 08:19
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мобілізація, рада

Уряд пропонує удосконалити підхід до мобілізації в Україні, цифровізувавши облік військовозобовʼязаних та посиливши відповідальність для тих, хто уникає призову. У січні цю ідею очікує велика дискусія у Верховній Раді.

Верховна Рада розгляне урядові законопроєкти про посилення правил мобілізації в Україні протягом найближчого місяця. Ймовірні дати першого голосування – 10-14 січня, повідомили три співрозмовники Forbes серед депутатів фракцій “Слуга народу” та “Голос”.

Ухвалити законопроєкт в цілому планують до кінця січня або на початку лютого, каже депутат з оборонного комітету Марʼяна Безугла.

Найбільш вірогідний сценарій – перед цим документи повернуть уряду на доопрацювання, зазначає один з нардепів з СН. У поточній редакції вони навряд чи зберуть достатню кількість голосів у парламенті, пояснює він.


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