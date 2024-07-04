Суспільство

Стала відома кількість заброньованих військовозобов’язаних чоловіків
4 Липня 2024 15:40
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В Україні заброньовано 565 тисяч чоловіків, однак “ця цифра надзвичайно динамічна”. Понад 11 млн чоловіків від 25 до 60 років потенційно підлягають мобілізації.

Про це заявив народний депутат Дмитро Наталуха в коментарі “Громадському радіо”.

“Останні цифри щодо бронювання говорять про те, що заброньованих у нас є трохи менш як 600 тисяч чоловіків. Здається, 565 тисяч. Ця цифра надзвичайно динамічна, і показник може дуже різко стрибати”, – зазначив він. 

За його словами, залишається відкритим питання, скільки з 11,1 мільйона військовозобов’язаних.

“Тому що системне оновлення даних відбувається от у нас на очах буквально. Фінальну цифру не знає ніхто станом на зараз. Звісно, що військові знають більше, ніж ми, і Генштаб і Міноборони, це очевидно. Але не можна сказати, що десь є ця цифра, її можна піти подивитися “, – пояснив він. 


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